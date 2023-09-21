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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن الاجتماعي: دستور 2014 به 11 مادة لذوي الإعاقة ودعم جميع حقوقهم

الدكتورة منال ماهر
الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي،

قالت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، إن بداية ملف ذوي الإعاقة بدأت منذ عام 2007 بتوقيع مصر لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه من قبل لم تكن هناك الإرادة السياسية الداعمة الحقيقية لدعم هذا الملف، ومع رئاسة الرئيس السيسي جعلنا نحلم أكثر مما نتخيل فى هذا الملف.

وأضافت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه عام 2018 تم إستخراج لائحة تنفيذية خاصة بهذا الملف، ثم لجان لمتابعة التنفيذ على هذا الأمر، إلى جانب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، أن دستور 2014 يوجد به 11 مادة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنه أمن لهم حقوقهم السياسية ووجودهم فى مجلسي النواب والشيوخ، وعدم التمييز، ودعم كافة الحقوق لهم.

الدكتورة منال ماهر الجميل مستشار وزير التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة ملف ذوي الإعاقة

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