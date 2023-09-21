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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، منشورا عن التوعية بخصوص القلاية الهوائية  Air fryer

وقالت شيرين عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: هناك تساؤلات متعددة، هل القلاية الهوائية لها أضرار وكيفية عملها.  

- القلاية الهوائية معتمد في عملها على تقنية الهواء الساخن الذي يتم توزيعه بشكل منتظم وباستخدام كمية قليلة جدا من الزيت، أو حتى عدم استخدام زيت مطلقاً .

- أثبتت الدراسات أن ثبات درجة الحرارة أثناء عملية القلي بالقلايات الهوائية على 180 درجة مئوية فمعدل تكوين الأكاسيد السامة يكون أقل بكثير من معدل تكوينها عند القلي المعتاد  حيث لا يمكن التحكم فى درجة الحرارة والتى قد تصل إلى  240 درجة مئوية.

- تعمل على تقليل الدهون والسعرات الحرارية التي تعد من عيوب القلي التقليدي عن طريق الغمر في الزيت والذي قد يتسبب في أمراض الجهاز الدوري من قلب وشرايين.

- أهم دور للمقلاة الصحية هو تقليل محتوى المواد المقلية من مادة الأكريلاميد وهي مادة  تتكون في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أثناء تحضيرها بطرق الطهي التي تعتمد على استخدام درجات حرارة عالية مثل القلي وهي مادة تم تصنيفها انها من مسببات السرطان المحتملة طبقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان .

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 عيوب المقلاة الكهربائية الهوائية  

_ انها ما زالت تقدم طعاما مقليا حتى لو محتواه الدهني أقل ولهذا لا ينصح بالاعتماد الدائم عليها في تقديم الطعام بل يجب تنويع طرق الطهي .

_ حدوث تفاعل ميلارد والذي يغير من طعم بعض المواد الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات ... لذلك يجب ألا تكتسب المقليات اللون البني أو اللون الغامق  سواء باستخدام المقلاة الهوائية أو بطرق القلي العادية.  

فتظل القلاية الكهربائية الصحية بديلا صحيا عن طرق القلي العادية مع ضرورة التنوع في طرق طهي الطعام الذي نقدمه لأولادنا  .

 

القلايات الهوائية شيرين زكي القلايات السرطان الهواء الساخن

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