"خلاص يا هاجر".. انهيار رضوى الشربيني على الهواء|فيديو

انهارت الإعلامية رضوى الشربيني على الهواء بسبب مشكلة "هاجر لطفي"، ربة منزل مع أهل زوجها.

وقالت هاجر لطفي، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني على فضائية "cbc سفرة"، "من يوم الصباحية لقيت أخوات زوجي البنات طلعين شقتي، عشان أنزل تحت في شقة والدته".

وأضافت “أنا شقتي مقعتدش فيها، ولم أستخدم جهازي”، متابعة "كنت بقعد معاهم تحت في شقة والدتهم ، لحد الفجر"

وأشارت هاجر لطفي إلى أن إخوة زوجها ووالدته أجبروها على عدم استكمال دراستها، في الكلية التي كانت تدرس بها، حيث كانت في السنة الدراسية الثالثة في كلية أداب قسم إعلام، مؤكدة أن والدة زوجها كانت ترفض ذهابها للطبيب للكشف أثناء تعبها في الحمل.

هاجر لطفي لـ رضوى الشربيني: بضطر أرجعلهم تاني لأني حامل و ظروف أهلي متسمحش أعيش معاهم



واستكملت:"لما المشاكل زادت ، روحت لبيت أهلي، بعدها هو وأخواته ،ووالدتوا أخدو ذهبي و عزالي وطردوني، ولكن كنت بضطر أرجعلهم تاني، لأني حامل و ظروف أهلي متسمحش أعيش معاهم".

هاجر لطفي لـ رضوى الشربيني:دمروني..وسرقوا جهازي

وأستطردت:"أن زوجها طلقها غيابياً، و رفض إعطائها أي حقوق لها، و قال لها أنه سوف يتزوج و لا يريد أبنه، و رفض إجراء عملية لأبنه في العضو التناسلي تكلفتها 10 ألاف جنيهاً"

وتابعت هاجر لطفي:" دمروني..وجهازي أخواته سرقوه، يرضي ربنا ده"

وأنهارت الإعلامية رضوى الشربيني في البكاء عندما سمعت ما تعرضت لها هاجر من ظلم ، قائلة:"خلاص يا هاجر، خلاص يا هاجر لو سمحتي"