بالذكرى الثانية لرحيله.. مصطفى بكري: المشير طنطاوي كان رجلا وطنيا حتى النخاع

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه منذ عامين رحل عنا رجلا وطنيا حتى النخاع، وكان شجاعا في مواجهة الأزمات، أنه المشير محمد حسين طنطاوي عامين، الذي رحل في صمت بعد أن أدى دوره.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يسعى إلى الإعلام، ورفض كتابة مذكراته، مؤكدا أنه رجل عمل في صمت وكان قويا وكان إنسانا وكان عسكريا وكان مقاتلا.

يشعرنا بالطمأنينة والأمان

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه منذ رحيل المشير طنطاوي افتقدنا شيئا غاليا لم تكن في يده سلطة ولكن وجوده كان دوما يشعرنا بالطمأنينة والأمان.