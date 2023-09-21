لأول مرة.. وزارة قطاع الأعمال تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار القطن

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن ارتفاع سعر القطن لـ 11720 جنيها هو سعر تاريخي بالنسبة للفلاح المصري، ولم يحصل عليه من قبل في تاريخ زراعة محصول القطن، إذ أن أعلى سعر تم بيع القطن به في محافظات الوجه القبلي وهو نوع قطن يختلف عن القطن الذي يتم زراعته في الوجه البحري كان 5 آلاف جنيه، وتم البيع بـ 3 ألاف 750 جنيها ثم 4 آلاف، وأعلى سعر تم الوصول إليه 5 آلاف جنيه.

قطاع الأعمال: الحكومة وضعت سعر ضمان للفلاح المصري 4500 جنيه

وأضاف "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "دي إم سي" أن وصول سعر القطن لـ 11720 جنيها للفلاح المصري في أول مزاد فقط لا غير، وقد يزيد السعر عن هذا الرقم بشكل أكبر، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا للمنظومة، خاصة أن سعر الضمان الذي تم إعلانه من قبل الحكومة كان 4 آلاف و500 جنيه لأقطان الوجه القبلي.

وتابع المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن سعر الضمان هو أن الحكومة تلزم نفسها أن تشتري المحصول من الفلاح في حال انخفاض سعره عن هذا السعر، كنوع من التدعيمات للمزارع المصري، لافتا إلى أن وصول الأسعار لهذا الرقم التاريخي نجاح للمنظومة، ونجاح كبير بالنسبة للفلاح.

واستكمل أن مصر تطبق مشروعا قوميا كبيرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الدولة المصرية، وهو ما يزيد من تكلفة إنتاج المنتج الصادر من المصانع التابعة لقطاع الأعمال، "لو باصين لقدام شوية، أو أطلنا النظرة للأعمال المقبلة، مصر لديها مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل النسيج على مستوى الجمهورية".

ولفت إلى أن الدولة قامت بإنشاء 5 مصانع جديدة في المحلة، فضلا عن تأهيل 3 مصانع أخرى، فضلا عن مشروع في كفر الدوار، ومشروع في شبين الكوم، ومشروع في محافظة الدقهلية، وكل تلك المشاريع ستحتاج إلى كميات من القطن كمادة خام يجب أن تتوفر لكي يتم توفير المنتجات، لافتا إلى أن مصر تعمل بقوة في ملف الغزل والنسيج لتطويره.