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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتذكرك ولن ننساك.. مصطفى بكري: المشير طنطاوي تحمل الكثير

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه اليوم تحل الذكرى الثانية لرحيل رجل عظيم أين مصر وأبن النوبة الرجل الذي ضحى وتحمل والذي كلما كنت أقول له يا سيادة المشير لا بد من الرد على ما يقال والسباب الذي كان يتردد، وما يكتب على الحائط، كان يقول أبدا لن أفقد الثقة في الشعب المصري لأن الشعب المصري عظيم.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المشير محمد حسين طنطاوي تحمل الكثير وكنت ألتقيه دوما وأناقشه وأتحدث إليه، مؤكدا أن في اللحظات الصعبة لا يفقد الثقة وكانت تعليماته لجنود القوات المسلحة عدم الرد على الإساءات.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه أقول للمشير طنطاوي سنتذكرك ولن ننساك وتحدثت عن مواقفك ف كتاب عنك، فأنت قيمة كبرى نعتز بها والرئيس السيسي قال بشجاعة وايمان في ديسمبر 2012 وفي وجود الاخوان أن المشير طنطاوي تحمل ما لا تتحمله الجبال.

 

معركة المزرعة الصينية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بعد 30 عاما من حرب أكتوبر، أكد أنه لم يكن يعرف أن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، هو المقدم حسين طنطاوي، الذي خاض معركة المزرعة الصينية.

 

 

المشير محمد حسين طنطاوي مصطفى بكري الشعب المصري الإساءات القوات المسلحة

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