كاتب صحفي: السيسي يدرك أهمية الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن

كشف جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، مجهودات الدولة المصرية من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن.

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "هناك حالة ثقة كبيرة بين الرئيس السيسي والشعب المصري منذ سنوات طويلة ".

وأضاف جمال الكشكي: "الشعب يثق في الشعب، والرئيس عندما تحرك لدحر المخاطر كان يثق بشكل كبير في المصريين".

واكمل جمال الكشكي: "الرئيس السيسي يدرك أهمية النهوض والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري".

ولفت جمال الكشكي، إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى تطوير البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات الصناعة والزراعة.