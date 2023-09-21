تدرب على يده أجيال عديدة.. خالد جلال ينعى الفنان الأردني "خالد الطريفي"

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الأردني "خالد الطريفي" الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر يناهز 68 عاما .

وقال جلال، إن الفنان خالد الطريفي، قدم حياة زاخرة بالعطاء الفني، وتدرب على منهاجه وأسلوبه المتميز أجيال عديدة على خشبة المسرح، بالإضافة إلى أعماله التلفزيونية والدراما الأردنيّة والعربيّة، رحم الله الفقيد وغفر له، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كٍرم الفنان الأردنى خالد الطريفى فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي بدورته الـ 28 عام ٢٠٢١، كما كرمته وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم المسرحية.

يشار إلى أن الفنان "خالد الطريفي" نال العديد من الجوائز منها : جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي 1987، جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول 1991، جائزة أفضل إخراج وأفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني 1992.

وفاة خالد الطريفي

وتوفي الفنان والمسرحي الأردني خالد الطريفي، عن عمر يناهز 68 عاما، و يتم تشييع جثمانه، غدا الجمعة من العاصمة الأردنية عمان.

ونعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار اليوم الفنان المسرحي خالد الطريفي بعد حياة حافلة بالإنجاز الفني وتدريب أجيال على خشبة المسرح، كفنان أردني له سمعة عربيّة وحضور كبير في نفوس كلّ من تعامل معه وعرفه عن كثب في الفرق المسرحيّة والمهرجانات التي كان علمًا بارزًا فيها، فضلًا عن ريادته في العمل التلفزيوني والدراما الأردنيّة والعربيّة.