دعم فلسطين وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. ماذا قال نائب الرئيس الصيني بالأمم المتحدة؟

قال نائب الرئيس الصيني، هان تشينج، إن تايوان جزء لا يتجزأ لا من البر الرئيسي، ونرفض كافة المحاولات الغربية لمساعدة القوي الانفصالية.

وأكد هان تشيج خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن الصين ستدعم مشاريع الطاقة المتجددة وستساعد في إطلاق مشاريع خضراء جديدة. مضيفا، أنه يجب على الدول المتقدمة بذل المزيد من الجهد للحد من الانبعاثات.

وأشار إلى أنه يجب تسوية الخلافات في العالم بطرق سلمية عبر الحوار والتوافق.. مؤكدا دعم الصين لكافة الجهود السلمية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال نائب الرئيس الصيني، إن الصين مستمرة في دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.

وقد تغيب الرئيس الصيني، شي جين بينج عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون وجود سبب الرسمي عن عدم حضوره. ويأتي غياب الرئيس الصيني عن هذه القمة بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر قمة العشرين في الهند، الذي امتنع أيضًا شي عن حضوره.