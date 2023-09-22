الممثل حسّاس بطبيعته|عُلا غانم: يجب أن نستخدم لغة محترمة في انتقاد الفنان.. فيديو

حلّت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، ضيوفًا على الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر “والمذاع عبر قناة ”إم بي سي مصر"، للحديث عن فيلم حريم كريم وتعليقهم على الانتقادات الأخيرة.

وقالت عُلا غانم خلال مقابلتها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر: "ما أعجبني في الجزء الثاني هو أننا راهنا على نجاحه أكثر من الجزء الأول"، مضيفة أن الجزء الأول كان يركز على صراع بين الفتيات حول من سيفوز بجائزة الجامعة، بينما في الجزء الثاني، تم تطوير القصة لتشمل جيلين مختلفين واستكشاف قضايا عميقة وأنماط حياة متنوعة، حيث كانت لدى كل شخصية مشاكلها الخاصة التي تعكس واقع المجتمع.

وتعليقًا على الانتقادات التي تعرض لها العمل، أشارت علا غانم إلى أن الفنان يجب أن يكون حساسًا بطبيعته، وهذا هو ما يمكنه من تقديم الأدوار بنجاح.

ونوهت إلى أن الفنان يعيش مع انتقادات الجمهور والنقاد، وهذا جزء من مسيرته الفنية، مؤكدة علي أهمية استخدام لغة محترمة في التعبير عن الانتقادات دون التجاوز أو التجريح.