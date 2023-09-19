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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

رنا رئيس
رنا رئيس

ظهرت الفنانة رنا رئيس بإطلالة ساحرة، وذلك خلال كواليس تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، وقد شاركت صور إطلالتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

تفاصيل إطلالة رنا رئيس في كواليس تصوير فيلم أولاد حريم كريم

 

وظهرت رنا رئيس بفستان قطعتين مكون من توب كب باللون الفوشيا وجيب طويل وواسع من الستان باللون الاورانج اللامع، وكانت إطلالتها من تصميم مصمم الأزياء عمرو سعيد.

 

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وقامت رنا رئيس برفع خضلات شعرها إلى الأعلى وتركه منسدلا على رأسها من الخلف بتسريحة ويفي مموجة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تتكلف رنا رئيس في وضع المكياج، فقد اكتفت بوضع بعض اللمسات الناعمة التي تعتمد على الألوان النيود الصيفية، والتي تناسبت مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت رنا رئيس إطلالتها بقرطين كبيرين واسورة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقتها وأناقتها.

 

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس
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