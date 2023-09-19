ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

نشرت الفنانة ميريام فارس صور لها عبر حسابها على إنستجرام، خلال مشاركتها في حفل الموريكس دور لعام 2023، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة الفنانة ميريام فارس في حفل الموريكس دور

وظهرت مريام فارس بفستان طويل وكت باللون الذهبي اللامع، واسع وشفاف من الشيفون من الجزء السفلي، ولكنها قامت بإضافة بطانة على تصميم الفستان.

وكان الفستان من تصميم مصمم الأزياء نيكولا جبران، وقامت مريام فارس بترك خصلات شعرها بتسريحة الويفي المموجة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مريام فارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واعتمدت فيها على الالوان الترابية، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري. مع الكحل والماسكر والإي لاينر باللون الاسود، مع أي شادو بألوان ترابية.

واختارت مريام فارس بعض الإكسسورات لتكمل من إطلالتها، فقد اختارت كولية وخاتم وقرطين ناعمين من الالماس باللون الفضي، وهو ما تناشق مع إطلالتها بشكل كبير.