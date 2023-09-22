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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ابتعاده عن التشكيل| عيد عبدالملك: مندهش من تصرفات حسام عبدالمجيد

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز لم تشهد ظهورًا قويَا للفريق الابيض سوى في ربع ساعة بالشوط الثاني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "تغييرات تشكيل الزمالك كانت كثيرة جدًا، وفترة الإعداد لم تكن قوية كما حذرنا في وقت سابق، لكن فريق بيراميدز يضم إسكواد قوي وهناك دعم غير طبيعي للفريق، ولكن لن يكونوا أقوياء في بطولة الدوري، لأنه لا تتم محاسبة أي لاعب في بيراميدز سواء من جمهور أو إعلام، وأعلى عقود موجودة في بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأضاف: "كان هناك فروقات في الشوط الأول لصالح بيراميدز، ولو كان هناك تركيز بالنسبة لهم كانوا حسموا اللقاء لصالحهم، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وجمهور الزمالك علامة فارقة، مع التغييرات التي حدثت من جانب أوسوريو، ساهموا في تغيير شكل الزمالك، ولكن الدفع بـ شيكابالا لم يكن في صالح الفريق، خصوصا في ظل المشاكل البدنية للفريق، كان يجب تأخير هذا التغيير، أو سحب ناصر منسي واشراك أوباما كرأس حربة".

وأضاف: "باتشيكو قام بالدفع بـ محمد حمدي في ظل تفوق سيد نيمار على كريم حافظ ظهير أيسر بيراميدز، والزمالك يعاني من نقص واضح في بعض المراكز، ولم يقوم بتعزيز صفوفه، ويحتاج 3 لاعبين مميزين في الوسط، وجناحين مع زيزو ومصطفى شلبي".

وواصل: "الزمالك قادر على العبور لدور المجموعات بالكونفدرالية، وعلى الفريق أن يعمل في المواجهات المحلية على خطف النقاط، مثلما حدث في مرحلة فيريرا تحديدًا، ستكون مواجهات (اخطف واجري) لحين حل المشكلات المتعلقة بالمستحقات المالية، وتصرف حسام عبدالمجيد لم يعجبني بعد ابتعاده عن التشكيل، ولو قام بتقييم نفسه على الموسم الماضي فهو لا يستحق التواجد ضمن التشكيلة وهو لعب أساسي مع منتخب مصر بسبب البطولة التي خاضها مع المنتخب الأوليمبي".

وزاد: "حسام عبدالمجيد متسبب في 40% من الأهداف التي استقبلها الزمالك في الموسم الماضي، والظروف خدمت الفريق اليوم بسبب ما فعله بيراميدز خلال اللقاء، ورغم ذلك فإنني أقول إن الفريق السماوي قادر على المنافسة بقوة وقادر على الوصول إلى نهائي إفريقيا، ولو طبقوا سياسة الثواب والعقاب فأنهم يستطيعوا تحقيق نتائج أفضل، وهناك أندية صرفت ملايين مثل المصري الذي أنفق 350 مليون جنيه".

وأكمل: "محمد عبدالشافي لاعب خبرة وعند الحاجة إليه سيظهر بشكل جيد وبالتأكيد مع عامل السن لن يشارك في كل المباريات، وعمر جابر ظهر بمستوى جيد وكان يجاهد من زيزو في العديد من المباريات، وإعارة حسام أشرف لنادي بلدية المحلة قرار خاطئ وهو لاعب جيد ومتواجد مع الفريق منذ ثلاث سنوات ولعب مع كارتيرون وفيريرا، وسيكون من أهم لاعبي الدوري ويجيد في أكثر من مركز ويمتاز بالشخصية والحلول داخل الملعب".

وأكد: "مواجهة الزمالك ضد المقاولون ستعطي تقييمًا واضحًا على توجهات الفريق في الموسم الحالي وقلقان على الفريق أمام أرتا سولار، وأتحدث بتفاؤل أنه على الرغم من المستوى الذي ظهر به الفريق في أول مباراتين ورغم ذلك فهناك لاعبون قدموا مستوى طيبًا عندما شاركوا خلال لقاء بيراميدز".

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