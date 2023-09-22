الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بتقديم الدعم لأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس / الخميس/، على التزام بلاده بتقديم الدعم لأوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، وهو ما جاء خلال استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.



وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس الأمريكي، على هامش اللقاء وحسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، "في وقت سابق من هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون آمنة حقًا في العالم إذا لم نقف في الواقع وندافع عن حرية أوكرانيا في مواجهة هذه الوحشية والعدوان الروسي".



وأضاف بايدن "لهذا السبب، قمنا بتشكيل تحالف يضم أكثر من 50 دولة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. إنه أمر بالغ الأهمية".



وتابع بايدن أن الولايات المتحدة بدأت عملية "إضفاء الطابع الرسمي على التزامنا طويل الأمد بأمن أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع زملائنا من زعماء مجموعة السبع والشركاء الدوليين الآخرين"، مشيراً إلى أنه "ولهذا السبب ندعم السلام العادل والدائم، سلام يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها".



وأشاد بايدن "بالشجاعة الهائلة" التي يتمتع بها شعب أوكرانيا، قائلاً "لقد ألهمتم العالم، وألهمتم العالم حقًا بتصميمكم على الدفاع عن هذه المبادئ، والشعب الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، مصمم أيضاً على بذل كل ما في وسعنا لضمان وقوف العالم إلى جانبكم".