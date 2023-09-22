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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أسدل الستار على الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2023-2024، أمس الخميس، بتصدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، ترتيب هدافي المسابقة.

وسجل بيرسي تاو هدفين في فوز الأهلي مع المصري برباعية نظيفة، لينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى.

ويتقاسم 16 لاعبا المركز الثاني برصيد هدفا لكل منهم، بينما كان أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، وثنائي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وحسين الشحات، أبرز الغائبين عن الجولة الأولى من الدوري المصري بسبب الإيقاف.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري

 

1- بيرسي تاو (الأهلي) - هدفين

2- عبد الله السعيد (بيراميدز) - هدف

2-  أحمد بلحاج (الجونة) - هدف

2- نبيل عماد دونجا (الزمالك) - هدف

2- رضا سليم (الأهلي) - هدف

2- رمضان صبحي (بيراميدز) - هدف

2- عبد العزيز السيد  (الداخلة) - هدف

2- عبد الرحمن جمال (بلدية المحلة) - هدف

2- عبد الرحمن أسامة (طلائع الجيش) - هدف

2- أحمد  عاطف (فيوتشر)- هدف

2- مابولولو (الاتحاد) - هدف

2- فادي فريد (سموحة) - هدف

2- حسام أشرف (بلدية المحلة) - هدف

2- إبراهيما نداي (الزمالك) - هدف

2- كريم فؤاد ( الأهلي) - هدف

2- محمود رزق (مودرن فيوتشر) - هدف

2- مصطفى سعد (زد) - هدف

يذكر أن مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، هو هداف الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 16 هدفا.

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