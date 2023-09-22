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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاركة فرق دوري الأسرة المصرية في سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات

الأسرة المصرية تشارك
الأسرة المصرية تشارك في سباق الدراجات

شاركت فرق دوري الأسرة المصرية تحت شعار "اسرتنا قد التحدي" في سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية

وأطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، إشارة البدء لانطلاق سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمدينة السلام شرم الشيخ وذلك من أمام مسجد السلام ومتحف شرم الشيخ بحضور القنصل العام الفرنسي " اولڤييه لو فان كاسيو"بمشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية.


وأطلق المحافظ إشارة البدء لسباق 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، بمشاركة 400 متسابق، ثم أطلق إشارة بدء سباق 96 كيلو متر بمشاركة 100 متسابقا يمثلون 30 دولة ، واطلق اللواء محمود السولية شارة البدء للمشاركين من دوري الاسرة بمسافة 6 كيلو من امام سوهو اسكوير ، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد مسعد وكيل المديرية .

يقام سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات على أربع مراحل؛ الأولى لمسافة 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، والثانية لمسافة 96 كيلومتر بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة، وسباق 40 كيلو متر بطريق السلام شرم الشيخ، بمشاركة 90 متسابقا ومتسابقة، وسباق 6 كيلو مترات عائلات داخل مدينة شرم الشيخ ويشارك فيه 100 متسابقا ومتسابقة.

ومن الدول المشاركة مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا .

وكانت نفذت  مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء اللقاء الختامي علي مستوي  الجمهوريه لدوري الاسرة المصرية بحضور ١٦ محافظه ( الاسكندريه - القليوبيه - سوهاج - قنا - اسوان - البحيره - القاهره - الجيزه - كفر الشيخ - المنوفيه - الشرقيه - الاسكندريه - بني سويف - الغربيه - المنيا ) .

رحب احمد مسعد وكيل المديرية الضيوف، مؤكدا علي الدور العظيم الذي تقوم به القياده السياسية لرفع مستويات اللياقة البدنية للأسرة المصرية تاكيدا علي اهميه الصحه العامه و تماشيا مع استراتيجيات التنميه المستدامة ٢٠٣٠ .

" يأتى دورى الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتنا قد التحدى" بهدف زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، مشيرة أنه يتم تقسيم الأسر المشاركة بالدورى طبقاً للمراحل العمرية للأبناء من ٦ حتى ٨ سنوات، و٩ حتى ١٢ عاماً، و١٣ حتى ١٦ عاماً .

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .
 

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دوري الأسرة المصرية يشارك سباق الدراجات شرم الشيخ

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