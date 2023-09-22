غينيا: ديمقراطية الغرب لا تصلح لعادات أفريقيا

قال القائد العسكري لغينيا مامادي دومبويا أمس الخميس، إن النموذج الغربي للديمقراطية لا يصلح لأفريقيا، كما هو واضح من موجة الانقلابات الأخيرة.

جاء ذلك أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف دومبويا، أن أفريقيا تعاني من نموذج حكم فرض عليها.. نموذج جيد وفعال بالنسبة للغرب ولكن من الصعب أن يلائم واقعنا وعاداتنا وبيئتنا.

وأوضح أنه "حان الوقت للكف عن إلقاء المحاضرات علينا والتوقف عن معاملتنا باستعلاء مثل الأطفال"، مضيفا أن الأفارقة ناضجون بما فيه الكفاية لتصميم نماذجهم الخاصة للحكم.

يذكر أن دومبويا استولى على السلطة في انقلاب جرى في 2021، وهو واحد من عدة انقلابات شهدتها دول في وسط أفريقيا وغربها في السنوات الثلاث الماضية.

من جهتها، استنكرت وأدانت بشدة الأمم المتحدة والقوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الانقلابات التي حدثت في هذه الدول وطالبت هذه القوى باستعادة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن.