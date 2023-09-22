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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لكل محبي فصل الشتاء.. الصيف خلاص بيودع بدخول الخريف هذا الصباح

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

عرضت فضائية دي إم  سي بيانا بشأن توقعات هيئة  الأرصاد الجوية  عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء  في سبتمبر الجاري.

وطمأنت مذيعتا فضائية “ الدى ام سي”  باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مضيفة انه رسميا بدأ فصل الخريف، مؤكدين تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة، مع الدخول في الأجواء الشتوية.

جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24
الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 29- 22

السلوم 31 -19

دمياط 32 -25

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 23

شرم الشيخ 36-27

العريش 32-24

رفح 31-24

طابا 34- 25
الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 35-23

الاقصر38-25
أسوان 38 - 25
الوادي الجديد 38-32

الأرصاد الجوية درجات الحرارة فصل الخريف القاهرة الاسكندرية العلمين الجديدة

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