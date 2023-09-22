تفاصيل حفل عمر العبداللات في أكبر مسارح أوهايو بأمريكا

أحيا عمر عبد اللات حفلا في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تجاوز عدد الحضور سعة المسرح، مقدماً مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته، واعدا العبداللات الجمهور الذي لم يستطع الدخول بإقامة حفل آخر.

الجدير بالذكر، بأن الجولة الفنية للعبداللات حققت نجاحاً منقطع النظير، إذ نفدت تذاكر جميع الحفلات قبل موعدها بعدة أيام.

ويترقب جمهور العبداللات في شيكاغو، حفله المرتقب الذي سيحييه مساء اليوم ضمن جولته الفنية. في سياق آخر، يستعد الفنان العبداللات لإحياء حفل فني غنائي ضخم، في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى.