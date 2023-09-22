عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عمر العبداللات في أكبر مسارح أوهايو بأمريكا

عمر عبداللات
عمر عبداللات

 أحيا عمر عبد اللات حفلا في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تجاوز عدد الحضور سعة المسرح، مقدماً مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته، واعدا العبداللات الجمهور الذي لم يستطع الدخول بإقامة حفل آخر. 

 

الجدير بالذكر، بأن الجولة الفنية للعبداللات حققت نجاحاً منقطع النظير، إذ نفدت تذاكر جميع الحفلات قبل موعدها بعدة أيام. 

 

ويترقب جمهور العبداللات في شيكاغو، حفله المرتقب الذي سيحييه مساء اليوم ضمن جولته الفنية. في سياق آخر، يستعد الفنان العبداللات لإحياء حفل فني غنائي ضخم، في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى.

عمر عبد اللات شيكاغو ولاية اوهايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

مختارات موسيقية ومقتطفات أوبرالية بقيادة إيطالية على المسرح الكبير.. السبت

مازن الغرباوي يعلن إيطاليا ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ

يسرا : تكريم مروان حامد في مهرجان الجونة لا يختلف عليه أحد

الإسكندرية السينمائي يقدم ورشة تصوير لـ سمير فرج

تأسيس اتحاد للمهرجانات العربية الدولية مقره القاهرة

ربط صناع المحتوى بالمشترين.. تفاصيل إطلاق سوق الجونة السينمائي

نادية مصطفى تطرب جمهور مهرجان القلعة بأغاني الزمن الجميل

صور من حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمهرجان القلعة.. شاهد

ترشيحاتنا

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومفاجأة بكلية الهندسة

إسماعيل باكيا: مراتي فتحت دماغي بفازة وكنت بستحمل عشان ابني

طائرات عسكرية وناقلات جنود بجزيرة ياس الإماراتية ووزارة الدفاع تحذر ..ماذا يحدث؟

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ