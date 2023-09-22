مركبات قوات حفظ السلام الروسية تتجه إلى إقليم قره باغ

أفادت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الجمعة، بتوجه سبع مركبات روسية لحفظ السلام، بما في ذلك شاحنات كبيرة، بنقطة تفتيش أرمينية.

وقال مراسل لرويترز في مكان الحادث إن سبع مركبات روسية لحفظ السلام، بما في ذلك شاحنات كبيرة، مرت بنقطة تفتيش أرمينية متجهة نحو ناجورنو قرة باغ اليوم.

وبحسب تاس، أكدت الوكالة العسكرية الروسية مجددا أن الأطباء العسكريين الروس يقدمون المساعدة الطبية المهنية والمتخصصة للمدنيين في ناغورنو كاراباخ الذين تم إجلاؤهم سابقًا من منطقة القتال النشطة.

وتضم الوحدة أطباء من مختلف التخصصات، مثل الجراحين العسكريين، وأخصائيي العناية المركزة، والممارسين العامين، وعلماء الأوبئة، وعلماء النفس.

وتم إنشاء محطة معيارية في المعسكر الأساسي لوحدة حفظ السلام الروسية، وهي مجهزة بمعدات طبية حديثة تتيح إجراء ما يصل إلى 80 فحصًا بالأشعة السينية والفلوروغرافية والموجات فوق الصوتية على مدار 24 ساعة، وغرفة تبديل ملابس متنقلة مع خدمات جراحية ووحدة جراحية وتشخيصية مع جناح للعناية المركزة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن 1340 مدنيا، من بينهم 607 أطفال، غير قادرين على العودة إلى منازلهم، يقيمون حاليا في القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام الروسية.

وأشارت وكالة الدفاع إلى أن قوات حفظ السلام على اتصال مستمر مع باكو وستيباناكيرت من أجل منع إراقة الدماء، وضمان مراعاة قواعد القانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين، وكذلك ضمان سلامتهم وسلامة الوحدة.