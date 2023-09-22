عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركبات قوات حفظ السلام الروسية تتجه إلى إقليم قره باغ

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الجمعة، بتوجه سبع مركبات روسية لحفظ السلام، بما في ذلك شاحنات كبيرة، بنقطة تفتيش أرمينية.

وقال مراسل لرويترز في مكان الحادث إن سبع مركبات روسية لحفظ السلام، بما في ذلك شاحنات كبيرة، مرت بنقطة تفتيش أرمينية متجهة نحو ناجورنو قرة باغ اليوم. 

وبحسب تاس، أكدت الوكالة العسكرية الروسية مجددا أن الأطباء العسكريين الروس يقدمون المساعدة الطبية المهنية والمتخصصة للمدنيين في ناغورنو كاراباخ الذين تم إجلاؤهم سابقًا من منطقة القتال النشطة. 

وتضم الوحدة أطباء من مختلف التخصصات، مثل الجراحين العسكريين، وأخصائيي العناية المركزة، والممارسين العامين، وعلماء الأوبئة، وعلماء النفس.

وتم إنشاء محطة معيارية في المعسكر الأساسي لوحدة حفظ السلام الروسية، وهي مجهزة بمعدات طبية حديثة تتيح إجراء ما يصل إلى 80 فحصًا بالأشعة السينية والفلوروغرافية والموجات فوق الصوتية على مدار 24 ساعة، وغرفة تبديل ملابس متنقلة مع خدمات جراحية ووحدة جراحية وتشخيصية مع جناح للعناية المركزة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن 1340 مدنيا، من بينهم 607 أطفال، غير قادرين على العودة إلى منازلهم، يقيمون حاليا في القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام الروسية. 

وأشارت وكالة الدفاع إلى أن قوات حفظ السلام على اتصال مستمر مع باكو وستيباناكيرت من أجل منع إراقة الدماء، وضمان مراعاة قواعد القانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين، وكذلك ضمان سلامتهم وسلامة الوحدة.

أرمينية 40 مدني الأطباء العسكريين الدفاع الروسية العسكرية الروسية العناية المركزة المساعدة الموجات فوق الصوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق شامل لمعابر الضفة الغربية

صحف السعودية| تراجع أسعار الغاز الأوروبي.. ارتفاع النفط وسط مخاوف نقص الإمدادات.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الجمعة

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا

روسيا تحبط هجوماً بطائرة أوكرانية مسيرة فوق القرم

الصين تحث السفير الأمريكي على وقف الانحياز لصالح سلوك اليابان غير المسؤول

في مباراة بينج بونج.. الملكة البريطانية كاميلا تواجه قرينة الرئيس الفرنسي| فيديو

تراجع أسعار الغاز الأوروبي.. لهذا السبب

اليابان تعلن الأبقاء على سعر الفائدة المنخفضة

ترشيحاتنا

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومفاجأة بكلية الهندسة

إسماعيل باكيا: مراتي فتحت دماغي بفازة وكنت بستحمل عشان ابني

طائرات عسكرية وناقلات جنود بجزيرة ياس الإماراتية ووزارة الدفاع تحذر ..ماذا يحدث؟

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ