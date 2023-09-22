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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 درجات على الحضور والسلوك .. ننشر تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

لائحة الانضباط المدرسي
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب عضوبا - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص

مهام لجنة الحماية المدرسية

  • دراسة وتحليل واستقصاء اسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية التي ترفع إليها من طلاب المدرسة أو أولياء امورهم او من العاملين بها والمتعلقة بالمخالفات التي تحتاج اجراءات عاجلة
  • اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تعرض عليها بالمدرسة
  • تطبيق وسائل معالجة المهالفات الواردة بهذه اللائحة
  • التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالادارة التعليمية لاتخاذ الاجراءات المناسبة
  • إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي ويشمل على حصر لجميع الحالات وكافة الاجارات المتخذة لمواجعة جميع المخالفات ، وكذلك البرامج والانشطة المطبقة للحد منها ، ويرفع تقرير شهري بمضمون الملف الى لجنة الحماية الفرعية بالادارة

درجات اثابة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :
- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %
- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %
- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا ، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث 
 

لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
لائحة الانضباط المدرسي الجديدة
الانضباط المدرسي العام الدراسي الجديد العام الدراسي الانضباط لائحة الانضباط

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