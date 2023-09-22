إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص في قمع قوات الاحتلال مسيرة بكفر قدوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وصرح الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني، وتم علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في القرية، ردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الفلسطينية.