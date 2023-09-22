من سوهاج .. حماة الوطن يطلق مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس السيسي

يطلق غدا السبت حزب حماه الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة من محافظة سوهاج مركز ومدينة البلينا بمشاركة وفد من قيادات الحزب يضم اللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب والنائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات النوعية بالأمانة المركزية بالحزب.

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية والنوعية في عدد من القرى والنجوع والمراكز والأقسام والمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.



وان حزب حماه الوطن حريص كحزب داعم ومؤيد لترشيح الرئيس السيسي للوصول للقاعدة العريضة من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب من أجل تعريفهم بالإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت علي ارض الواقع في مختلف المجالات وبكافة المحافظات لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية من أجل الوطن والمواطن .

حزب حماه الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.