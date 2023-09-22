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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى مكالمة مع إدريس| الصيد يوافق على سفر اللاعبة لوجين لبطولة السباحة

صدى البلد

خلال اتصــال تليفوني بين رئيــس مجلس ادارة الاتحاد المصــــري للسباحة المهندس ياسر ادريس ورئيــس مجلس ادارة نادي الصـــيد المصري المهندس عبد الله غراب ، اشـــار رئيــس نادى الصيد  إلي ترحيــب نادي الصــيد ببيان وزير الشباب والرياضـة أشرف صبحى  بخصوص لاعبة النادي لوجين عبدالله مؤكدا تعاون النادي الكامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد المصــري للسباحة.

وحرصــاً من إدارة نادي الصــيد علي مصلحة اللاعبة وتأكيدًا علي عدم تعنت النادي في شيء و حسن النية الكامل وبالرغم من عدم تلقي النادي حتي تاريخه اي خطاب رسمي يفيد طلبها بشأن المشاركة في بطولة خارجية علي نفقتها الخاصة، إلا  ان النادي أكد موافقته علي طلب رئيس الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر إدريس وانه لا مانع لدي إدارة النادي من سفر اللاعبة للمشاركة في البطولة الخارجية المؤهلة لبطوله العالم حتي يتسني لها اللحاق بموعد التسجيل دون الاخلال باستكمال واستمرار التحقيق والحفاظ الكامل علي حقوق النادي القانونيـة.

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