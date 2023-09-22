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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولادي أصحابها.. هالة صدقي تشيد بصداقة شيريهان

هالة صدقي
هالة صدقي

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بتشجيع صديقتها الفنانة شيريهان لها دائمًا ، ومباركتها على التكريمات والنجاحات التى تعيشها خلال الفترة الحالية.

وأضافت هالة صدقي فى تصريحات تليفزيونية : أنها سعيدة وممتنة جدًا بتشجيع الفنانة شيريهان دائمًا لها وصداقتهما المستمرة حتى الأن ، وأنها تعتبرها صديقة شخصية لها ، نظرًا أن انطلاقتهما الفنية كانت فى نفس التوقيت.

وعلقت هالة صدقي: "احنا الأتنين طلعنا مع بعض فى نفس الوقت ويتصادف أن ولادي أصحابها".

وعن إحتمالية عودة شيريهان مجددًا ، قالت هالة صدقي: أن شيريهان بالفعل تجهز عن عمل جديد قريبًا.

 

تكريم هالة صدقي 

وكرمت الفنانة هالة صدقي فى مهرجان "الموريكس دور" ، وحصدت على جائزة أفضل ممثلة لدورها في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023.

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.

هالة صدقي تحذر من المهرجانات غير معروفة الهوية: «حذرت الفنانة هالة صدقي مؤخرًا من المهرجانات الغير معروفة الهوية ، قائلة: انتشرت مؤخرًا عدة مهرجانات ومناسبات لتكريم الكثير من النجوم من خلال لجان غير معروفه الهويه وغير متخصصه لمجرد الكسب المادي من خلال الممولين ولكن ليس لهم علاقه بالفن أو غيره فأصبحت مهرجانات تجاريه، وهناك بعض المهرجانات تكون النتيجه حسب الاهواء والمصالح واغلب اللجان لا يشاهدوا اغلب الاعمال فكيف يصدروا حكمهم على زملاء لهم لم يشاهدوا اعمالهم بالكامل».

واستكملت ، قائلة: وهناك استفتاء ينشر صور لنجومه واصدقائه وحسب اهوائه وبالطبع لا ينشر صور بقيه الزملاء المرفوضين وهناك استفتاء ينشر لحفظ ماء الوجه ولاعطائه مصدقيه لمده يومين تلاته ويرفعه لانه ببساطه عارف النتيجه».

واختتمت هالة صدقي حديثها قائلة: «ارحمونا من هذه المهرجانات العشوائيه لانها تؤثر سلبا على كل الزملاء الذين يبذلون الكثير من التعب والجهد ولا يجدوا التقدير المستحق حتي وهم على علم أن اغلب المهرجانات تجاريه». 

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