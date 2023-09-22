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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برنامج تدريبى فى كوريا الجنوبية .. التخطيط تناقش أهداف التنمية المستدامة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة في البرنامج التدريبي التنفيذي حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده بمدينة انشيون بدولة كوريا الجنوبية.  

نظم البرنامج التدريبي مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNOSD) الذي يعد الذراع التنفيذي لإدارة أهداف التنمية المستدامة (UNDSDG) التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA). 

وخلال مشاركتها قالت آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي استهدف تعزيز معارف ومهارات الكوادر الوطنية من الدول الأعضاء حول أجندة 2030، مع التركيز على عدد من الأهداف الأممية منها؛ الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء على الجوع)، الهدف 13 (التغير المناخي)، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف 17 (الشراكات من أجل التنمية).

 كما تمت مناقشة توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن آليات إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى عقد عدد من الزيارات الميدانية منها المنطقة الاقتصادية الحرة لمدينة انشيون. 

يشار إلى أن البرنامج التدريبي مثل فرصة لتيسير التواصل وتبادل أفضل الممارسات بين ممثلي الدول المختلفة، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات عبر القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية من مختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. حيث شارك في البرنامج ممثلي 35 دولة حول العالم من المعنيين بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة وضمان اتساق الخطط التنموية الوطنية معها.

التخطيط أهمية التنمية المستدامة البرنامج التدريبي كوريا الجنوبية التنمية

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