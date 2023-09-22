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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المفتى: الفتوى الرشيدة تواجه الفكر المنحرف

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه في دار الإفتاء المصرية آلينا على أنفسنا بألا تخرج الفتوى إلا تحت مظلة محددة، وهي مقاصد الشرع الشريف.

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وأضاف مفتى الديار المصرية، خلال لقاء تلفزيوني "وجدنا أن الفتوى الرشيدة المتقنة هي تلك الفتوى التي تحافظ على مقاصد الشرع الشريف، وتحافظ على مصلحة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولا يكون هذا الحفاظ على هذه المقاصد الكلية الخمسة التي أطلقها العلماء، إلا من خلال مجتمع مستقر ووطن آمن".

وتابع: "الأمن الفكري هو الجانب من العملة الأخرى للمجتمع، فالمجتمع جوانب مادية والإنسان هو الأساس في هذا البناء المجتمعي، ثم بعد ذلك الأمور المادية الأخرى التي يبنيها الإنسان والأحكام الشرعية في مجملها أيضًا تقصد إلى المصلحة ودفع المفسدة ونأتي إلى كل عامل من العوامل ونبني عليه، ونبني الدين بأحكام شرعية تحافظ على الدين المتين الذي يستوعب الزمان والمكان ويعتنقه المسلم".

وأشار إلى أن الإنسان قد يتعرض في دينه لبعض الأشياء التي قد تؤدي إلى خلل به كفكر منحرف وإلحاد وانفلات، وتأتي الأحكام لتحافظ وتعيد البناء وتدفع التهديد ضد هذا البناء.

 


 

الفتوى الرشيدة مفتي الديار المصرية دار الإفتاء المصرية مقاصد الشرع

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