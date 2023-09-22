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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة سلة الزمالك تغادر إلى الدوحة غدا للمشاركة بالبطولة الدولية

صدى البلد

يغادر صباح غدٍ الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك الى العاصمة القطرية الدوحه للمشاركه في البطولة الدولية التي تقام بصالة نادي الغرافه القطري في الفترة من 25-30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداد الفارس الابيض لمباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

يشارك في البطولة 8 فرق هي الحكمه وبيروت من لبنان دجله العراقي والفتح المغربي والعربي الكويتي والأهلي الليبي وميرالكو بولت الفلبيني بجانب الزمالك ممثل مصر.

وتضم قائمة فريق نادي الزمالك


١-وليد احمد عبدالجواد
٢- ياسين ياسر عبدالوهاب                   
٣- علي احمد عمر محمد            
٤-عمر هشام حسين.                    
٥-احمد محمد انور عزب.                   
٦- معاذ ايمن مصطفى 
٧- ادهم اليدا
٨-احمد ياسر عبدالوهاب 
٩-احمد محمد محمود اسماعيل 
١٠-علي مصطفى محمد حجازي
١١-محمد ابراهيم عبده
** تحت السن
١٢-زياد أيمن

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