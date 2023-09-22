محمد عبدالمنصف يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك قبل لقاء المقاولون العرب

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد عواد حارس المرمى بعد المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

و أكد عبد المنصف أن محمد عواد شارك اليوم في التدريبات بشكل طبيعي سواء في الفقرة الفنية تحت قيادته، بجانب التقسيمة الفنية، بعدما أنتهي بشكل نهائي من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية بسبب إصابته برشح في الركبة .

و أشار محمد عبد المنصف إلى أنه يقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف التدريبات الفنية لمحمد عواد حتي يكون على أتم جاهزية للمشاركة برفقة محمد صبحي و الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء .

و أضاف محمد عبد المنصف أن الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.