عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يفوز على الطيران في دوري المحترفين

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد علي نظيره الطيران بنتيجة 38-30، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024, والتي أقيمت  علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض علي الطيران بنتيجة 18-13.

يحصل الفريق علي إجازة لمدة 5 أيام نظرا لفترة التوقف الدولي ثم تستأنف التدريبات بعدها استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.

يقود الفريق فنيا :
احمد رمضان مديرا فنيا و إيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

ترشيحاتنا

بعد فضح عائلته .. شقيق أنغام يعلن تعافيه من تعاطي الهيروين

بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط برقم الجلوس

قرار مرتقب باتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز |ناقد رياضي يكشف

تراجع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة الجهود لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لمائدة المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية شهيرة| سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور

غطست في الثلج.. هيدي كرم تثير الجدل بهذا التحدي| صور

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ