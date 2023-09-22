يد الزمالك يفوز على الطيران في دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد علي نظيره الطيران بنتيجة 38-30، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024, والتي أقيمت علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض علي الطيران بنتيجة 18-13.

يحصل الفريق علي إجازة لمدة 5 أيام نظرا لفترة التوقف الدولي ثم تستأنف التدريبات بعدها استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.

يقود الفريق فنيا :

احمد رمضان مديرا فنيا و إيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.