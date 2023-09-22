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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

تثبت حملة أحمد الطنطاوي بين الحين والآخر، مرجعيتها الإخوانية، التي تستند إليها في خوض سباق محتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، فبعد تصريحات من المنسق العام للحملة محمد أبو الديار، يؤكد فيها ترحيبه بجماعة الإخوان، وعودتها للمشهد السياسي مرة أخرى يطل علينا امين التدريب، إسلام بهي الدين، بمنشورات عبر صفحته الشخصية على فيس بوك تؤكد ولاءه لجماعة الإخوان.

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رئيس حزب الاتحاد: أحمد طنطاوي كتب نهايته سياسيًا بعلاقته بجماعة الإخوان

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الإخوان الإرهابية تشيد وتدعم أحمد طنطاوي في انتخابات الرئاسة المقبلة

احمد الطنطاوي 
محمد مرسي 

ونشر أمين التدريب بحملة أحمد طنطاوي، صورة لمحمد مرسي كتب عليها: قد طالبناه بأن يتخذ موقفا ويضرب قواعد الدولة العميقة، وقد فعل، الآن جاء دورنا. ادعم رئيسك وكن معه".

الجماعة الارهابية 

كما نشر صورة تحمل علامة رابعة العدوية، هذا الشعار الذي اتخذته جماعة الإخوان رمزا لها أثناء الاعتصام بميدان رابعة العدوية، وهو ما يكشف عن هوية هذا القيادي بحملة أحمد الطنطاوي.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لحلمي الحزار، يعبر فيها عن إعجابه بأحمد طنطاوي، مشيرا إلى أن كلامه متزنا ومواقفه وطنية.

 

أعرب حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، عن إعجابه بأحمد طنطاوي المرشح المُحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد “الجزار”، في حواره مع إحدى القنوات التي تبث من الخارج،  أن الجماعة لن تتقدّم بمرشح في الانتخابات الرئاسية.

 

وقال “الجزار” ردًا على سؤال من المذيع حول مقارنة بين طنطاوي وباقي المُرشحين قائلًا: إن أحمد طنطاوي كلامه مُتقن ومُرتب ويُخاطب الوجدان المصري، وأنه يرى فيه حالة انضباط.

 

 

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