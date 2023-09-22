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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض.. سكودا أوكتافيا بدون أوفر برايس وجمارك

صدى البلد

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A8 أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، وتتميز بتصميمها الفريد والأنيق، وتعد أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشف عن مجلس الوزراء المصري عن عودتها مرة آخرى.

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سكودا أوكتافيا A8

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

   

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

سكودا أوكتافيا A8

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سكودا أوكتافيا A8

قيمة الوديعة البنكية لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,802 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 4,185 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,780 دولار.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,813 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 6,220 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة المتوسطة) محرك 1600 سي سي

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,694 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 4,067 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,645 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,648 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 6,044 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة الأساسية) محرك 1600 سي سي

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,587 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 3,984 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,509 دولارات.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,484 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 5,868 دولارا.

سكودا اوكتافيا اوكتافيا A8 أوفر برايس جمارك الوديعة الدولارية

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