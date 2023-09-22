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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن الجداول الدراسية للعام الجديد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن طرح جداول الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقال الدكتور محسن صالح ، أن كلية الاثار قامت بإعلان كافة الجدول الدراسية للطلاب الجدد والطلاب الغير مستجدين على الموقع الرسمى للكلية .

 

كما أكد عميد الكلية ، على استقبال ملفات الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية خلال العام الدراسى الجديد بعد الأنتهاء من اجراءات الكشف الطبى .

 

الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين في كلية الاثار للعام الجامعي 2023/2024 
 

علي جميع الطلاب المستجدين ( ذكور و اناث ) احضار الأتي :
1- اصل شهادة الثانوية العامة + ( 2 صورة منها )
2- اصل شهادة الميلاد حديثة  + ( 2 صورة منها ) 
3- اصل بطاقة الترشيح + ( 2صورة منها )
4- عدد (8) صور شخصية 4×6  حديثة 
5- عدد (2) صورة من بطاقة الطالب 
6- عدد (2) صورة من بطاقة ولي الامر الاب وصورة من بطاقة  الام
7-  بالنسبة للطلاب الاناث:
8-   احضار فايل A4 ورق أبيض  + دوسيه بلاستيك ابيض بكبسولة 
9- بالنسبة للطلاب الذكور:
10-  احضار فايل A4 ورق أبيض  + دوسيه ازرق  بلاستيك بكبسولة 
11- نموذج (2) جند  + بطاقة (6) جند أو (7) جند عليها الاختام  بالنسبة للطلبة الذكور ( يمليء بيانات الاستمارة )
12- وعلي الطلاب الذكور  ان يحضر حافظة ويضع بداخلها صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة شهادة الميلاد + صورة من البطاقة الشخصية. 
13- وعلي الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يمنح للطالب في الكشف الطبي. 
 

الطلاب المستجدين الفصل الدراسي الأول العام الدراسي الجديد جداول الفصل الدراسي الاول

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