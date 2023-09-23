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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: 800 جنيه زيادة للعاملين بالوزارة والمديريات لتحسين الأحوال المادية والاجتماعية

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميا وماديا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية، قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة، من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.

وفي سياق آخر قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لأول مرة، تتجاوز صكوك الإطعام ستة وثلاثين مليونا ونصفا بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضي ومازال العطاء متصلا.

ومنذ أيام، أعلن وزير الأوقاف، في تصريح له، أن ‏صكوك الإطعام تحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام ، بأكثر من 115 ألف صك بزيادة 1219 صكا عن جملة ما تم تحقيقه في العام الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد بنحو أربعة أشهر.

وأوضح، وزير الأوقاف، أنه يستمر تحصيل صكوك الإطعام سنويا حتى 31 ديسمبر، من العام الجاري.

كما أعلن وزير الأوقاف أنه بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال الخمسين لنصر أكتوبر المجيد،  تقرر توزيع 250 طن لحوم من مشروعي صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام بالإضافة إلى نصف مليون شنطة غذائية بتكلفة 50 مليون جنيه مناصفة بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي،  وذلك على الأسر الأولى بالرعاية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف بدء العام الدراسي الجديد صكوك الإطعام

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