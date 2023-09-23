عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

رسالة الملكة رانيا
رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوةتثير جدل رواد السوشيال

أثارت نصيحة الملكة رانيا العبدالله التي وجهتها إلى زوجة ابنها ولي العهد الأردني، الأميرة رجوة آل السيف، وذلك بخصوص الانتقادات السلبية والتي قد تتعرض لها.

وأضافت الملكة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو The Today Show والذي يبث على قناة "ان بي سي" NBC نيويورك، وذلك عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: "يعد من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يقوم  ابني بأعلان خطوبته،  لرجوة : لا يوجد هنالك قبول 100%، ودائمًا ستجدين أشخاصاً لا يوافقونك".


وتابعت الملكة تقول: "تعد النصيحة والتي قمت بأعطائها  لرجوة هي: محاولة بعدم قيام  بقراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك ، فلا تنشغلي بذلك".

 

الملكة رانيا ولي العهد الأردني رجوة آل السيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

موضوعات متعلقة

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

بطريقة ساخرة.. مقطع فيديو لعروس مصرية تحي والدها وتشكره

دراسة : لهذه الأسباب النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال

ترشيحاتنا

مدحت نافع: مرونة سعر الصرف مطلب أساسى لصندوق النقد الدولي من مصر

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كيف يكون إحسان الصلاة على النبي؟.. 6 شروط عليك الوفاء بها

التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف 26 سبتمبر

لو النور بيقطع عندك.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

7 أعراض خطيرة تدل على حدوث النزيف الداخلى.. احذرها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة قبل النوم؟

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ