رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

أثارت نصيحة الملكة رانيا العبدالله التي وجهتها إلى زوجة ابنها ولي العهد الأردني، الأميرة رجوة آل السيف، وذلك بخصوص الانتقادات السلبية والتي قد تتعرض لها.

وأضافت الملكة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو The Today Show والذي يبث على قناة "ان بي سي" NBC نيويورك، وذلك عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: "يعد من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يقوم ابني بأعلان خطوبته، لرجوة : لا يوجد هنالك قبول 100%، ودائمًا ستجدين أشخاصاً لا يوافقونك".



وتابعت الملكة تقول: "تعد النصيحة والتي قمت بأعطائها لرجوة هي: محاولة بعدم قيام بقراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك ، فلا تنشغلي بذلك".