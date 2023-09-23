عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع إشغالات الفنادق والقرى السياحية في الغردقة واستمرار الحجوزات الداخلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 تشهد مدينة الغردقة  ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية،في إطار موسم سياحي صيفي استثنائي، وذلك بفضل استمرار الحجوزات السياحية الداخلية قبل أسبوع فقط من بدء العام الدراسي الجديد.

حيث امتد موسم السياحة الداخلية للمصريين هذا الصيف لمدة تصل إلى 4 أشهر، بدءًا من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمبر الجاري، مما جعل الفرصة مثالية للاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة بمنطقة البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أظهرت القرى السياحية بالبحر الأحمر نسب إشغال تصل إلى 100%، مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع في الأسعار تراوحت بين 25% و35%.

وقال محمود عرفة، الخبير السياحي ومدير التسويق في إحدى المجموعات السياحية: "السياحة الداخلية للمصريين تشهد نجاحًا باهرًا هذا الصيف مقارنة بالسنوات السابقة، والغردقة أصبحت واحدة من أكثر الوجهات اقتبالًا للسياحة الداخلية".

وأضاف مسؤولون في الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر أن الحجوزات ما تزال مستمرة قبل بدء العام الدراسي، وتشهد منافسة محتدمة لجذب أكبر نسبة من السياح.

وفي تطور ملفت، تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" رحلاتها الجوية من موسكو إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، اعتباراً من اليوم. وتشمل هذه الرحلات تنفيذ رحلات يومية من مطار شيريميتيفو. تم فتح باب الحجز للرحلات أمام السائحين بعد توقف مؤقت بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق رحلات "إيروفلوت" من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من 30 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تنفيذ الرحلات على متن طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع، بما يعزز من تعزيز السياحة بين البلدين.

بهذا، يظل موسم السياحة الصيفي مشرقًا ومزدهرًا في الغردقة، مما يعكس استعداد مصر لاستقبال السياح وتعزيز القطاع السياحي الوطني.

البحر الأحمر الغردقة محافظات الحركة السياحية السياحة الوافدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب .. هاني سلامة يهدي تكريمه لـ يوسف شاهين

هاني سلامة في ندوة تكريمه بالغردقة السينمائي: مدرسة يوسف شاهين حالة استثنائية

مهرجان الغردقة السينمائي يستقبل ضيوف ونجوم دورته الأولى

انطلاق احتفالات يوم السياحة العالمي بمشاركة 50 فنانا أجنبيا بمرسى علم

انطلاق المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية بمدينة الغردقة غدا

إنقاذ حياة طفل.. مستشفى الغردقة العام ينجح في إجراء عمليات جراحية دقيقة

رئيس المجلس الإقليمي الإيطالي يبحث الاستثمار السياحي مع وفد مصري

الغردقة ومرسى علم تستقبلان الآلاف من السائحين الأوروبيين مع ارتفاع نسبة الإشغال

ترشيحاتنا

قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

تتحرك وحدها.. أخيرًا السبب الخفي وراء "متلازمة اليد الغريبة"

عيار 21 بـ 2215 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-9-2023

بعد قليل.. المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

حقوق الجار في الإسلام.. 6 أمور أوصى بها النبي في معاملته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

فيديو

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ