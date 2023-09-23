ارتفاع إشغالات الفنادق والقرى السياحية في الغردقة واستمرار الحجوزات الداخلية

تشهد مدينة الغردقة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية،في إطار موسم سياحي صيفي استثنائي، وذلك بفضل استمرار الحجوزات السياحية الداخلية قبل أسبوع فقط من بدء العام الدراسي الجديد.

حيث امتد موسم السياحة الداخلية للمصريين هذا الصيف لمدة تصل إلى 4 أشهر، بدءًا من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمبر الجاري، مما جعل الفرصة مثالية للاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة بمنطقة البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أظهرت القرى السياحية بالبحر الأحمر نسب إشغال تصل إلى 100%، مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع في الأسعار تراوحت بين 25% و35%.

وقال محمود عرفة، الخبير السياحي ومدير التسويق في إحدى المجموعات السياحية: "السياحة الداخلية للمصريين تشهد نجاحًا باهرًا هذا الصيف مقارنة بالسنوات السابقة، والغردقة أصبحت واحدة من أكثر الوجهات اقتبالًا للسياحة الداخلية".

وأضاف مسؤولون في الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر أن الحجوزات ما تزال مستمرة قبل بدء العام الدراسي، وتشهد منافسة محتدمة لجذب أكبر نسبة من السياح.

وفي تطور ملفت، تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" رحلاتها الجوية من موسكو إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، اعتباراً من اليوم. وتشمل هذه الرحلات تنفيذ رحلات يومية من مطار شيريميتيفو. تم فتح باب الحجز للرحلات أمام السائحين بعد توقف مؤقت بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق رحلات "إيروفلوت" من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من 30 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تنفيذ الرحلات على متن طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع، بما يعزز من تعزيز السياحة بين البلدين.

بهذا، يظل موسم السياحة الصيفي مشرقًا ومزدهرًا في الغردقة، مما يعكس استعداد مصر لاستقبال السياح وتعزيز القطاع السياحي الوطني.