بفستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة، عبر منصة إكس تويتر سابقاً.

واستعرضت جمالها بفستان أسود شفاف، مع لوك مميز لشعرها واكسسوارات فضية اللون.

رانيا يوسف

وتعاقدت مؤخرا رانيا يوسف على فيلم "فيتو" الذى تشارك فى بطولته مع الفنانة إلهام شاهين ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أنها تعاقدت على مسلسل بعنوان "السرداب" والذى تقوم حاليا بالتحضير له.

ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.