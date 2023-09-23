محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء المحاور المرورية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المحاور المرورية الجارى تنفيذها بطريق مصر أسيوط الزراعى في نطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن الواقع بنطاقها المشروعات بسرعة إزالة التعديات والمنشأت المتعارضة معها لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من الإنتهاء من القطاعات المتبقية .

كما وجه المحافظ مسؤولي الشركات المنفذة بمنع تراكم أية مخلفات بمواقع العمل ورفعها أولا بأول للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبوالنمرس ووصلة محور حسب الله الكفراوى في نطاق أبو النمرس وأعمال تطوير ورصف طريق أبو ربع بمدخل مركز ومدينة البدرشين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية تلك المحاور في دعم السيولة المرورية بالقطاع الواقع جنوب المحافظة والربط بين المراكز وبعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين .

ولفت الى ان أعمال إنشاء كوبري اعلي مزلقان أبو النمرس يساهم في نقل الحركة من طريق مصر اسيوط اعلي السكة الحديد حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأضاف انه جاري أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق ابو ربع بمركز ومدينة البدرشين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية استكمالاً لما تشهده مدينة البدرشين من دعم لمنظومة الطرق .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس و هانى السيسى رئيس مركز ومدينة الحوامدية ومحمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة البدرشين .

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