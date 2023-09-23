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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

93 % زيادة في صادرات البضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 460 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي حيث سجلت الصادرات 303 الف طن بضائع بنسبة زيادة 93 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 157 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 34 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، نويبع والحمراوين .


حيث شهد ميناء سفاجا تداول 294 الف طن بضائع بكمية وارد 133 الف طن وصادر 161 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 الف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 الف طن و صادر 41 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 33 الف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 الف طن فوسفات .


ووجه اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

إعلامي إهتمام القيادة السياسية أعمال الاعلام البح اكي البحر الاح الأ الإعلامي اعلام اغسطس الماضي أعلن

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