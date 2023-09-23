أشرف عقبة: مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية متميزة بالمجان للجميع

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس اقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، أن مباردة ١٠٠ يوم صحة قدمت خدمات صحية متميزة بالمجان للجميع وفي جميع المجالات، مضيفا أنها اختصت بجميع الفئات العمرية المختلفة من أطفال، كبار السن، المرأة، تتظيم الأسرة، الكشف المبكر عن أمراض الثدي، الأطفال بفحص الانيميا والتقزم والأمراض المزمنة، ومن يستلزم عمليات جراحية عن طريق قرار على نفقة الدولة بدون أي إنتظار في كل مناطق مصر القريبة والبعيدة والقري الريفية.

رفع الوعي وتقديم الخدمات العلاجية والنفسية.. خدمات حملة 100 يوم صحة تقدم جانب الصحة النفسية

وقال “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز” إن حملة ١٠٠ يوم صحة خصصت مجموعات لتوجيه وارشاد ورفع الوعي وتقديم الخدمات العلاجية والنفسية وهذا تطور غير مسبوق من التوعية والإرشاد ومنع حدود من الأمراض.

واستطاعت هذه الحملة التوجه لخدمات لكبار السن عن طريق الزيارات المنزلية عن طريق تقييم حالته ومعالجته والتسهيل على كبار السن.