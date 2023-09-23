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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة محملة بكميات من السجائر مجهولة المصدر في بني سويف

صدى البلد

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط سيارة محملة بكميات من السجائر مجهولة المصدر، خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وتم التحفظ على السيارة وكمية السجائر المضبوطة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن وردت تقارير الوحدات المحلية متضمنة الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها خلال يوم أمس، فقد تم ضبط والتحفظ على سيارة محملة بكميات من السجائر غير معلومة المصدر، وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا تحت إشراف "نشأت معبد رئيس المدينة"، بالتنسيق والتعاون مع التموين وحماية المستهلك، فضلاً عن تكثيف المرور والمتابعة المستمرة لوقف اي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء و تم إزالة بعض  حالات التعد "بناء مخالف" بعزبة الأزهري بندر سمسطاا وقرية دشطوط وبدهل.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تحت إشراف "مدحت صلاح رئيس المدينة"، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتنظيم القافلة العلاجية المجانية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تم تنفيذها بمقر مدرسة صفط راشين الاعدادية، بالإضافة إلى استمرار الأعمال اليومية في ملفات النظافة والتجميل والتصدي لمخالفات البناء وغيرها وفق خطة العمل بالوحدة المحلية.

وفي مركز الواسطى، قامت الوحدة المحلية برئاسة "حمادة راضي" بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق تحت إشراف المهندس ناصر فراج بمعاينة مدخل الطريق الصحراوي الغربي حتى طريق الجيزاوي المعصرة، لدراسة إمكانية توسعة وازدواج الطريق، ضمن خطة المحافظة التي تستهدف أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري بمراكز ومدن المحافظة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف "هاني الجويلي" رئيس المدينة بالتنسيق مع الزراعة لتنظيم حملة مكثفة لمواجهة التعديات في المهد، وقد أسفرت عن إزالة لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية إهوة، فيما تتواصل أعمال النظافة والتي تم خلالها رفع القمامة والمخلفات من مساكن خلف الإستاد الرياضي وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع أحمد عرابي وشارع عبد السلام عارف وشارع حاتم رشدي وشارع حلمي الملط وشارع الروضة وشارع صلاح سالم وشارع بورسعيد وعزبة بلبل وطريق أحمد وهبة وعزبة علي راغب وشارع صفية زغلول.

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