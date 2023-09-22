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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف .. مصرع صبى وإصابة شاب في حادث تصادم دراجتين

صدى البلد

لقى صبى مصرعه ، وأصيب شاب فى حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الفرعى "علي خليفة - تلت" دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

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ودفع مرفق إسعاف بنى سويف ، بسيارتين إسعاف ، وتم نقل  جثة ومصاب إلى مستشفى الفشن المركزي ، جنوب المحافظة.

 

واستقبل مستشفى الفشن المركزي ، محمد اشرف عبد الناصر 15 سنة ، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ، كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى ، ياسين محمد محمد 28 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع ، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى.

الأجهزة الأمني إصابة شاب الطرق الفرعية الأجهزة الامنية حافظة بني سويف فيديو وصور مشرحة المستشفى مرفق إسعاف بنى سويف مستشفى الفشن المركزي مديرية امن بنى سويف

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