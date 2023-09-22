بني سويف .. مصرع صبى وإصابة شاب في حادث تصادم دراجتين

لقى صبى مصرعه ، وأصيب شاب فى حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الفرعى "علي خليفة - تلت" دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف ، بسيارتين إسعاف ، وتم نقل جثة ومصاب إلى مستشفى الفشن المركزي ، جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي ، محمد اشرف عبد الناصر 15 سنة ، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ، كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى ، ياسين محمد محمد 28 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع ، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى.