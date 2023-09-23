اقتصادي: قرارات السيسي ترسخ العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل.. فيديو

قال الدكتور ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ العدالة الاجتماعية وهي ليست القرارات الأولي من الرئيس لتخفيف الأعباء على المواطنين فقد اتخذ قرارات سابقة وإجراءات حمائية تمت بالفعل ولكن الفترة الحالية التي يمر بها العالم مرحلة في غاية الصعوبة وتعاني منها جميع الدول ليست النامية فقط بسبب ارتفاع تكاليف الحياة والمعيشة، وأسعار السلع الغذائية، وأسعار الطاقة، فالتضخم الكبير يعاني منه دول العالم أجمع لما شهده من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

قرارات هدفها الأساسي التخفيف عن كاهل المواطنين اعباء الحياة خاصة محدودي الدخل

وأكد “عبد العظيم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح ”المذلاع على فضائية “اكسترا نيوز” أن الرئيس أصدر قرارات هدفها الأساسي التخفيف عن كاهل المواطنين اعباء الحياة خاصة لمحدودي الدخل، وجاءت القرارات ليست لذيادة الحد الادني للأجور بينما يتناول جوانب عديدة لأن هناك اهداف لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منها مراعاة محدودي الدخل وأيضا ممن يستحقون الدعم من الدولة سواء الدعم النقدي أوالعيني.



وأوضح ان القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مكملة لما تم إصداره، مضيفا ان دقة التوقيت الذي أصدر فيها القرارات تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي.