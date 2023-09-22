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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرس تاريخي ووطني.. رئيس مدينة ببا يحكي تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لبني سويف|شاهد

صدى البلد

أكد المحاسب مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة  ببا جنوب محافظة بني سويف، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف كانت عرسا للمحافظة ويفتخر بها المواطنون، معبرا عن سعادته بإعلان الرئيس قرارات دعم المواطنين والحزمة الاجتماعية الجديدة من علي أرض المحافظة وخاصة من سدس الامراء .

وأضاف صلاح،  في تصريح خاص  لـ" صدي البلد " أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تعبر عن أنه في ضهر المواطن المصري وستترك أثرا إيجابيا  في نفوس المواطنين  وتكون سببا  تغير في حياة المواطن 
مشيرا إلي أن الفرحة عمت كل المحافظات، منوها إلى أن مركز ببا كان له نصيب الأسد من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرات حياة كريمة.


وأضاف رئيس مركز ببا  أن مجمع قرية سدس الأمراء  يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى. وبين "صلاح" أنه تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود

ولفت  "صلاح"  إلى أنه تم إنشاء 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهى بقرى طنسا ، قمبش ، سدس ،هليه ، صفط راشين ، جزيرة ببا بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز     ناصر وهى  دلاص، الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بنى عدى. 

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وأكد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وقال "صلاح"  إن العدد الإجمالى للمشروعات المستهدف تنفيذها فى المبادرة يصل لأكثر من 1616 مشروعاً فى 66 قرية بببا وناصر منها: 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، فى 12 قطاعاً حيوياً تشمل مشروعات فى قطاعات: الصرف الصحى، مياه الشرب، التعليم، الصحة، الزراعة، الشباب والرياضة، الرى، المجمعات الخدمية، الغاز الطبيعى، الكبارى، الاتصالات

وتابع: "المواطن قبل حياة كريمة كان يعاني من مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمة الصحية في القرى متردية وبعد دخول حياة كريمة تم مطالبتنا في مركز ببا بتجهيز وإعداد ملف بأبرز المشروعات التي تحتاجها المحافظة، وقيل لنا احلموا وحطوا المشروعات اللي تحتاجها القرى ونعيش تنفيذ المشروعات على أرض الواقع".
وأضاف "  رئيس المدينة " حياة كريمة أنهت عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، فتستهدف مبادرة حياة كريمة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل. 
 

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