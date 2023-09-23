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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة يطلق عدة قوافل بيطرية مجانية لتحصين الثروة الحيوانية|شاهد

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال احمد مدير مديرية الطب بالجيزة، بالجهود الذاتية للمديرية، عدد من القوافل البيطرية الخدمية والإرشادية بعدد من مراكز المحافظة، لتحصين الثروة الحيوانية، ودعم المربين.

وذلك بناحية ناهيا بمركز كرداسة، ومنشاة كاسب بمركز البدرشين، وطناش بادارة بالوراق لتقديم  الخدمات البيطرية المختلفة.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين، وذلك في اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة، وحماية الثروة الحيوانية في كافة أنحاء المحافظة.

حيث نجحت القوافل في تقديم الرش ضد الطفيليات الخارجية لعدد 2500 راس ماشية ودواب  وتقديم خدمة التجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد 1600 راس  وسحب عينات دم لفحص مرض البروسيلا لعدد 80 راس وتحصين 10 عجلات لمرض البروسيلا.

كما تم عمل فحص تناسلي لعدد 48 راس وعمل 31 كشف بالسونار  والكشف والعلاج الباطني لعدد 39 راس وعلاج 130 طائر ضد الامراض البكتيرية.

وأخيرا إقامة 6 ندوات ارشادية لتوعية المربين لمختلف الامراض الحيوانية، وأهمية التامين الصحي على الماشية .

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