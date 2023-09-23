تعرف على مجموعة طائرة سيدات الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد، والتي أقيمت اليوم السبت في اللجنة الأولمبية عن تواجد "سيدات الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق هليوبوليس والزهور و ٦ أكتوبر و سموحة والطيران وسبورتنج والمقاولون العرب.

وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور الـ 8 بنظام best of3

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوم 3 نوفمبر المقبل لبداية البطولة، حيث يلتقي فريق الزمالك مع المقاولون العرب.

وحدد اتحاد الطائرة يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وحرص حسام شكري المدير الفني لفريق ومحمد أنور المدرب العام على حضور مراسم القرعة.