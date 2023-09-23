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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المواجهات.. اندلاع حريق بمستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم السبت، باندلاع حريق بمستوطنة " نتيف هعسراه" في غلاف غزة، بفعل سقوط بالونات حارقة.

كما أفادت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية للأنباء ،في وقت سابق من اليوم ، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع أتجاه عشرات الفلسطينيين الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وقالت وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية أن مئات الشباب الفلسطينين توافدوا ، مساء اليوم، نحو السياج الأمني شرقي مدينة غزة ورفح رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة شهاب بإصابة شابين بالرصاص الحي في القدم في منطقة مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع بكثافة على المتظاهرين والذين أصيب بعضهم بالاختناق.

وقالت مصادر عبرية إن هناك جيب عسكري إسرائيلي أصيب برصاصة أطلقت من شرق قطاع غزة.

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