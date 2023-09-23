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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان على المسرح امبارح.. صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب

احمد عصام
احمد عصام

توفي اليوم الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ؛ حيث تم تشييع جنازته اليوم من مسجد السيدةً نفيسة.

ونرصد أبرز معلومات عنه

 فنان الشاب يدعي أحمد عصام

أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي وكان يشارك بالعرض أمس علي المسرح


تمت صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة

وفاةً الفنان الشاب أحمد عصام

أعلنت الاستايلست ريم العدل عن وفاه أحمد عصام  دون الكشف عن سبب الوفاة.


وكتبت ريم العدل عبر حسابها على فيس بوك ؛"اخدت قلبي معاك يا حبيب قلب امك
ربنا يرحمك يغفرلك و يثبتك عند السؤال و يجعلك من اهل الجنة يا حبيب قلبي.. هتوحشني قوي ربنا يرحمك و يصبرني علي فراقك يا حبيبي"٠


وكانت آخر أعمال ريم العدل مشاركتها في مسلسل السفاح والذي حقق نجاحا كبيرا.
ريم العدل :

حرصت الاستايلست ريم العدل، على الدفاع عن مسلسل “أزمة منتصف العمر”.

وكتبت ريم العدل، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك": “أنا أكاد أجزم أن ٨٠٪؜ من الناس اللي بتقول ان المسلسل ضد قيم وأخلاق المجتمع.. ماعندهمش شاهد و سارقين وصلة.. احتراما طبعا للأخلاق دي”.

وقام الفنان كريم فهمي، بإعادة نشر المنشور من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

أحمد عصام ريم العدل تشارلي

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