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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"ميلكا" تصل القاهرة للانتظام في تدريبات سيدات طائرة الزمالك

صدى البلد

وصلت صباح اليوم السبت المحترفة ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى القاهرة بعد قضاء إجازتها في البرازيل.

وتعتبر ميلكا لوبيسكا من أهم لاعبات "طائرة سيدات الزمالك" وساهمت في حصول الفريق على بطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة إفريقيا.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك "سيدات"  كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا  ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبد العال مدربا، وهبة حسنين مديرا إداريا، وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال، وعلاء فهمي رئيسا لقطاع الكرة الطائرة.

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