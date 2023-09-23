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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك كامل العدد فى التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

صدى البلد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،مشاركة كل اللاعبين في كافة الفقرات البدنية والفنية.

وكان اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة بصورة أساسية، خاضوا تدريبات استشفائية في مران أمس الجمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجزء الأول من المران، قبل المشاركة في باقي فقرات المران الفنية بصورة طبعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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